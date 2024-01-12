Десерт за 20 хвилин: рецепт чізкейку у склянці

Вершковий чізкейк - це ніжний і повітряний десерт, який часто готується за класичним рецептом з випічкою. Однак, якщо ви не хочете витрачати багато часу і сил, можна приготувати спрощену версію без випікання. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Для основи:

200 г мигдалю

3 ст. л. кокосової олії

30 г кокосового цукру

Для сирної маси:

250 г вершкового сиру

300 г грецького йогурту

30 г кокосового цукру

1 ст. л. соку лимона

1 ст. л. ванільного екстракту

200 г чорниці

Сіль за смаком

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Приготування:

Основа:обсмажте мигдаль на сухій сковороді на середньому вогні 3-4 хвилини, поки не відчуєте горіховий аромат. Дайте трохи охолонути.

Перемеліть мигдаль в блендері до дрібних шматочків (але не до стану борошна). Додайте кокосову олію і кокосовий цукор і перемішайте до однорідності.

Розподіліть суміш між чотирма невеликими скляними баночками чи склянками і утрамбуйте. Поставте в холодильник, щоб основа чизкейка застигла.

Сирна маса: вершковий сир і йогурт збийте разом вінчиком. Додайте 1 столову ложку кокосового цукру, лимонний сік, ваніль і дрібку солі. Знову перемішайте. За потреби підсолодіть більше.

Додайте половину розмороженої чорниці і трохи перемішайте. Маса не повинна забарвитися ягодами в синій колір уся. Буде гарно, якщо просто утворяться кольорові розводи.

Збірка: вийміть склянки з холодильника і розподіліть порівну начинку. Залиште відступ не менше ніж на 2 см від верху. Обережно постукайте дном банки по столу, щоб вирівняти начинку.

Розкладіть решту чорниці між склянками.

Охолодіть десерт у холодильнику до повного застигання.

Подавайте десерт холодним.

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