Деруни з гарбуза на сковорідці: страва, яка здивує рідних та гостей

Деруни з гарбуза рецепт - страви з гарбуза - що приготувати з гарбуза

Деруни з гарбуза – це смачна і поживна страва, яку можна приготувати вдома. Вони є відмінним варіантом для сніданку, обіду або вечері.

Для цього вам потрібно мінімум інгредієнтів та сковорідка. Такою стравою ви порадуєте своїх близьких та здивуєте гостей.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 200 г.

Борошно пшеничне – 100 г.

Яйце – 1 шт.

Цибуля – одна штука невеликого розміру.

Сіль, чорний мелений перець на свій смак.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

1. Очистіть гарбуз від шкірки, видаліть насіння.

2. Натріть гарбуз на велику тертку, цибулю дрібно поріжте. Змішайте ці інгредієнти, додайте яйця та спеції.

3. За допомогою ложки викладіть суміш на розігріту сковорідку. Обсмажуйте деруни з обох боків.

4. Можете подавати страву зі сметаною або іншим соусом.

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