Оксанин день: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Згідно з новоюліанським календарем, який впроваджено в Україні, Оксанин день, присвячений вшануванню пам’яті преподобної Ксенії Римської, тепер припадає на 24 січня. За старим стилем його святкували 6 лютого.
Преподобна Ксенія Римська (Міласька) жила в V столітті. При народженні її нарекли Євсевією, і вона була єдиною дочкою знатного римського сенатора. Батьки підшукали юній Євсевії шляхетного нареченого, але дівчина вирішила присвятити себе служінню Господу й втекла на далекий острів Коа. Там вона змінила ім’я на Ксенію, що за однією з версій означає "подорожня".
Ксенія жила аскетичним життям. Згодом вона перебралася у місто Милас, що знаходиться на території сучасної Туреччини, де побудувала церкву на честь першомученика Стефана.
За переказами, в день смерті Ксенії над монастирем з’явився хрест у сяючому вінку, що супроводжував процесію аж до місця поховання праведної черниці. Кажуть, на могилі Ксенії відбулося багато чудесних зцілень.
У цей день традиційно вітають жінок з іменем Оксана. Їм бажають щастя, здоров’я та благополуччя.
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Короткі привітання з Днем ангела Оксани:
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Оксано! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а в житті завжди буде багато радості, любові та щастя.
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Вітаю з Днем ангела, Ксюшо! Нехай у твоєму житті буде багато щастя, любові і удачі!
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Оксанка! З Днем ангела! Бажаю тобі завжди бути здоровою, успішною та щасливою. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та добра!
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Мила Ксюшка! Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі завжди бути такою ж чарівною, як зараз!
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З Днем ангела, Оксано! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а в житті завжди буде багато радості, любові та щастя!
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Вітаю з Днем ангела, Оксана! Нехай у твоєму житті буде багато щастя, любові та добра! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів!
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З Днем ангела, Ксеніє! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, доброю і чуйною!
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Ксенія! Бажаю тобі завжди бути здоровою, успішною та щасливою. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та добра!
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З Днем ангела, мила Ксю! Бажаю тобі завжди бути такою ж чарівною, як зараз. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, любові та удачі!
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Вітаю з Днем ангела, Оксано! Бажаю миру, любові та щастя!
Привітання з Днем Оксани українською мовою
Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!
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Ксюшо! Найчастіше влаштовуй собі свята та заснуй собі та сім'ї щасливе, затишне безтурботне життя. Зі святом!
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Вітаю з Днем Ксенії Римської. Нехай цей веселий день січня подарує надію на краще, запалить в серці іскорку щастя, внесе свою лепту добра і чудес в твоє життя.
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У твій день бажаю теплих зустрічей, яскравих емоцій, весняного натхнення, свіжих ідей, позитивної атмосфери і ніжної любові!
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Всіх представниць прекрасної статі з дивним ім’ям Ксенія, вітаю зі святом. Нехай Оксанин день принесе вам щастя.
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Вітаю з Днем Оксани та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху.
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Вітаю з днем ангела Оксани й від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.
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Цей морозний день лише твій. Присвяти собі. Відпочинь від повсякденних турбот. Бажаю гарного релаксу, умиротворення та радості надмірної! Запам'ятай цей день надовго, люба!
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Вітаю Вас із днем Оксани! Цього дивовижного дня хочеться побажати успіхів у навчанні та трудовій діяльності, везіння протягом усього життєвого шляху. Нехай Вас оточують лише гідні, чесні, люблячі люди.
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Красиві листівки до Дня Оксани
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