День Андрія Первозванного 2023: кращі привітання українською мовою

Православна церква 30 листопада вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Він був першим учнем Христа, а його рідним братом був апостол Петро.

Цього дня вітають з днем ангела усіх чоловіків з іменем святого. Пропонуємо варіанти привітань українською мовою для Андріїв.

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Вітаю тебе, Андрію, з днем іменин! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і зла, а в житті будуть тільки радість, щастя й успіх!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі бути таким же мужнім, сміливим і благородним, як твій небесний покровитель. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості та щастя!

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Андрій, з Днем ангела! Бажаю тобі завжди бути здоровим, щасливим і успішним. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов'ю й удачею!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути на висоті, досягати поставлених цілей і не знати поразок. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості й щастя!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі бути таким же розумним, добрим і чуйним, як твій небесний покровитель. Бажаю любові, радості й щастя!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути коханим, бажаним і успішним!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути здоровим, щасливим і успішним. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості й щастя!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути на висоті, досягати поставлених цілей і не знати поразок. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості та щастя!

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З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, нехай оберігає від біди!

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Андрій, ти - справжній чоловік, сильний, сміливий, мудрий. Нехай у житті твоєму все буде просто чудово.

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Андрію, з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель допомагає тобі завжди, і в щасті, і в біді.

Пропонуємо дізнатися про обряди та ворожіння на Андрія.

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