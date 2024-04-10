Справа не тільки в красі: навіщо на Великдень фарбують яйця
Великдень – одне з найважливіших свят для українців. І, звичайно ж, яке ж свято без крашанок? Але чи цікавились ви чому ми фарбуємо яйця?
Фарбування яєць – це не просто традиція, це справжнє мистецтво! Експериментуйте, використовуйте різні техніки та кольори, і ваші крашанки стануть справжньою окрасою великоднього столу, пише РадіоТрек.
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Існує кілька теорій:
- Язичницькі корені. У багатьох культурах яйце символізувало народження і відродження.
- Легенда про Марію Магдалину. Згідно з легендою, вона подарувала римському імператору Тиберію біле яйце, проголосивши "Христос воскрес!". Імператор не повірив їй, сказавши, що це так само неможливо, як і білому яйцю стати червоним. В ту ж мить яйце почервоніло.
- Піст і фарба. Під час Великого посту заборонялося їсти яйця, тому їх відварювали. Щоб не плутати сирі з вареними, їх почали фарбувати.
Що ж означають кольори яєць?
- Червоний: символ Божої любові, найпоширеніший колір.
- Блакитний: символ Пресвятої Діви, доброти, надії та любові до ближнього.
- Жовтий, помаранчевий, золотий: символізують багатство та достаток.
- Зелений: асоціюється з відродженням і добробутом.
Чи можна всім фарбувати яйця?
Згідно з народними звичаями, якщо в сім'ї протягом року помер близький родич, не рекомендується фарбувати яйця в червоний колір. Краще використовувати білі або інші кольори.
P.S.
- Не забудьте про інші великодні символи, такі як паска, сир та баранчик.
- Створіть затишну атмосферу в домі, прикрасьте його квітами та гілками верби.
- Проведіть цей день з рідними та близькими, адже Великдень – це сімейне свято.
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