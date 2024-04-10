Справа не тільки в красі: навіщо на Великдень фарбують яйця

Великдень – одне з найважливіших свят для українців. І, звичайно ж, яке ж свято без крашанок? Але чи цікавились ви чому ми фарбуємо яйця?

Фарбування яєць – це не просто традиція, це справжнє мистецтво! Експериментуйте, використовуйте різні техніки та кольори, і ваші крашанки стануть справжньою окрасою великоднього столу, пише РадіоТрек.

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Існує кілька теорій:

Язичницькі корені. У багатьох культурах яйце символізувало народження і відродження.

У багатьох культурах яйце символізувало народження і відродження. Легенда про Марію Магдалину. Згідно з легендою, вона подарувала римському імператору Тиберію біле яйце, проголосивши "Христос воскрес!". Імператор не повірив їй, сказавши, що це так само неможливо, як і білому яйцю стати червоним. В ту ж мить яйце почервоніло.

Згідно з легендою, вона подарувала римському імператору Тиберію біле яйце, проголосивши "Христос воскрес!". Імператор не повірив їй, сказавши, що це так само неможливо, як і білому яйцю стати червоним. В ту ж мить яйце почервоніло. Піст і фарба. Під час Великого посту заборонялося їсти яйця, тому їх відварювали. Щоб не плутати сирі з вареними, їх почали фарбувати.

Що ж означають кольори яєць?

Червоний: символ Божої любові, найпоширеніший колір.

символ Божої любові, найпоширеніший колір. Блакитний: символ Пресвятої Діви, доброти, надії та любові до ближнього.

символ Пресвятої Діви, доброти, надії та любові до ближнього. Жовтий, помаранчевий, золотий: символізують багатство та достаток.

символізують багатство та достаток. Зелений: асоціюється з відродженням і добробутом.

Чи можна всім фарбувати яйця?

Згідно з народними звичаями, якщо в сім'ї протягом року помер близький родич, не рекомендується фарбувати яйця в червоний колір. Краще використовувати білі або інші кольори.

P.S.

Не забудьте про інші великодні символи, такі як паска, сир та баранчик.

Створіть затишну атмосферу в домі, прикрасьте його квітами та гілками верби.

Проведіть цей день з рідними та близькими, адже Великдень – це сімейне свято.

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