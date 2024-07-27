Дельфініум та герань будуть квітнути місяцями завдяки цьому секрету садівників

Багаторічні квітучі рослини зачасту виживають лише один сезон і квітнуть лише раз. Однак ваш сад може рясніти яскравими фарбами якомога довше.

Відомий британський садівник Монті Дон поділився простим, але ефективним способом продовжити цвітіння багаторічників, таких як дельфініуми та герані. Він підказав садівникам, що після першого цвітіння потрібно зрізати стебла рослин майже до рівня землі. Це стимулює новий ріст і повторне цвітіння вже наприкінці літа.

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Коли ми видаляємо відцвілі стебла, рослина отримує сигнал про необхідність виростити нові пагони. Це також допомагає запобігти поширенню хвороб і шкідників, пояснив експерт.

Монті Дон радить в липні обрізати ранньоквітучі багаторічники, такі як дельфініуми та герані, до рівня землі.

Обрізка рослин також створює простір для інших квітів і допомагає запобігти заростанню бур'янами. Усі зрізані матеріали варто помістити у компостну купу, а місце навколо рослин прополоти й полити.

Дон зазначає, що правильна обрізка допомагає багаторічникам залишатися здоровими та яскравими, а також забезпечує їхнє тривале цвітіння. Обрізка також допомагає уникнути зараження рослин хворобами.

Садівники можуть використовувати ножиці або секатори для обрізки стебел біля основи рослини. Варто також видалити бур'яни та будь-який хворий матеріал, щоб запобігти поширенню інфекцій.

На завершення, експерт радить додати легку мульчу та підгодувати рослини ранньою весною для найкращих результатів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого не вистачає герані, у якої жовтіє листя.

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