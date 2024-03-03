Експерти пояснили, чого не вистачає герані, у якої жовтіє листя

Герань (пеларгонія, або калачики) завжди була однією з улюблених кімнатних рослин через свою красу та невибагливість. Однак іноді власники стикаються з проблемою пожовтіння листя, яка може бути викликана різними факторами.

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Експерти з The Spruce пояснили, чому це трапляється і як можна врятувати улюблену герань.

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Причини жовтіння листя:

Надлишок вологи: Це може призвести до гниття коріння та жовтіння листя.

Нестача вологи: брак зволоження може також призвести до жовтіння листя.

Невідповідний ґрунт: може призвести до недостатнього росту рослини та жовтіння листя.

Занадто кисле або лужне середовище.

Шкідники та хвороби.

Грибкові захворювання.

Природний процес – старе листя герані жовтій та опадає.

Що робити, якщо листя герані жовтіє:

Для початку треб визначити причину. Перевірте полив, ґрунт, освітлення та огляньте рослину на наявність шкідників та хвороб. Поливайте рослину регулярно, уникаючи пересихання або перезволоження. Поставте герань на добре освітлене місце або скористайтеся фітолампою.

Якщо причина у ґрунті, пересадіть герань у поживний, нейтральний ґрунт. Використовуйте інсектициди або фунгіциди для боротьби зі шкідниками та хворобами.

Обірвіть жовте листя, щоб не пошкодити здорові частини рослини.

Проводьте огляд рослини для виявлення проблем на ранній стадії. Також проводьте профілактичні обробки від шкідників та хвороб.

Забезпечте герані оптимальні умови, включаючи правильний полив, освітлення та ґрунт.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти здоров'я та красу вашої герані на довгі роки.

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