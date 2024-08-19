Роблять візуально стрункіше та видовжують ноги: які моделі джинсів будуть у тренді восени 2024
Осінь не за горами, але літня спека все ще тримає нас у своїх обіймах. І хоча хочеться зустріти прохолодні дні в нових образах, відмовлятися від комфорту зовсім не обов'язково. Легкі, повітряні штани залишаються актуальними і в вересні, дозволяючи поєднувати стиль з приємними відчуттями. Про це пише РБК.
Костюмні штани: елегантність на кожен день. Класичні костюмні штани з натуральних тканин – це універсальний варіант для офісу та вечірніх прогулянок. Обирайте моделі з високою талією, щоб підкреслити лінію талії та візуально подовжити ноги.
Білі палаццо: легкість і шик. Білі лляні палаццо – це втілення літнього настрою. Вони додадуть свіжості будь-якому образу і дозволять відчувати себе максимально комфортно навіть у спеку.
Джинси-банани: грайливість і жіночність. Джинси-банани – це модна інтерпретація класичних джинсів.Вони ідеально підкреслюють талію і візуально подовжують ноги, надаючи фігурі витончених вигинів.
Щоб підібрати ідеальні штани, варто враховувати особливості своєї фігури:
- Пісочний годинник: Підкресліть талію за допомогою штанів з високою посадкою або прямих моделей.
- Груша: Збалансуйте пропорції за допомогою штанів з широкими штанинами або розкльошених моделей.
- Яблуко: Візуально подовжіть ноги за допомогою штанів з високою посадкою і еластичним поясом.
- Прямокутник: Додайте об'єму стегнам за допомогою штанів з декоративними елементами.
- Перевернутий трикутник: Збалансуйте верхню і нижню частину фігури за допомогою широких штанів або моделей з кльошем.
Вибирайте штани, які підкреслюють ваші достоїнства і дозволяють відчувати себе впевнено і комфортно.
Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.
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