Робить шкіру пружною, омолоджує і не тільки: чому варто пити колаген

Колаген - це різновид білкових сполук, які використовуються для створення сполучних тканин у тілі людини. Основне призначення колагену - утворення зв'язків і зміцнення всіх сполучних тканин та внутрішніх органів. Таким чином, ця речовина присутня практично в кожній клітині організму.

Зі старінням об'єм колагену, що виробляється в організмі, зменшується, що може призвести до появи зморшок, обмеження рухливості суглобів та порушень функцій внутрішніх органів. Це призводить до швидшого процесу природного старіння. З цієї причини дієтологи та лікарі рекомендують вживати продукти, які містять колаген або відповідні добавки.

Про це пише ТСН.

У сучасному світі існує 28 типів колагену. З метою збереження здоров'я та краси лікарі рекомендують використовувати колаген 1-го, 2-го і 3-го типів. Різні типи відповідають за міцність, гнучкість та підтримку різних тканин організму.

Колаген може бути тваринного, рибного (морського) або синтетичного походження. Тваринний колаген отримують з тканин тварин, таких як шкіра, хрящі та кістки. Він має структуру та склад амінокислот, схожих на ті, які є в організмі людини. Морський колаген отримують з риб та інших морських організмів. Його особливістю є висока біологічна активність та краща засвоюваність.

Гідролізований колаген - це форма, яка пройшла гідроліз, процес розщеплення молекул на менші фрагменти. Скільки колагену вживати залежить від мети: для суглобів - від 2,5 до 5 г на добу, для шкіри - від 3 до 10 г на добу, для м'язів - від 5 до 25 г на добу.

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Колаген слід приймати перед їжею або за годину до неї. Він може мати певні побічні ефекти, такі як сильна ситість та печія. Деякі люди можуть відчути неприємний смак від добавок з колагеном. Також його не рекомендується приймати одночасно з препаратами, що розріджують кров.

Якщо рівень колагену в організмі низький, його можна отримувати з їжею, такою як бульйон, м'ясо, риба та молочні продукти. Вживання колагену не впливає на вагу тіла і, навпаки, сприяє покращенню обміну речовин.

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