Чи дійсно ви корінний українець: просто перевірте закінчення свого прізвища

Українські прізвища вражають своєю різноманітністю. Часто вони мають унікальне та давнє походження. Наші родові імена можна розпізнати, зокрема, за закінченням -енко.

Такі прізвища поширені, наприклад, у Чернігівській області та на Львівщині. Для прикладу, Тищенко, Бондаренко та Коваленко. Про це пише "24 канал".

Ці закінчення прізвищ означають, що ви – корінні українці

У значній кількості українських прізвищ присутнє закінчення -ук. Близько третини власників таких родових імен проживають в Житомирській, Волинській та Рівненській областях. Проте ці прізвища також можна зустріти по всій території України.

Марчук

Дмитрук

Кравчук

Читайте також: Перевірте своє прізвище у списку та дізнайтесь, чи маєте ви іноземне коріння

Іншими поширеними закінченнями є -ський, -зький, -цький. Часто існує помилкова думка, що такі родові імена походять з Польщі, але насправді вони є характерними для багатьох слов’янських народів.

Хорольський

Уманський

Шпольський

Миргородський

Ніжинський

Українські прізвища, що мають іменникове походження також вважаються корінними та представляють унікальну категорію. Серед них можна зустріти такі оригінальні та промовисті, як Стріха, Дуб, Осика, Колода, а також Куниця. Ці прізвища особливо поширені в регіонах Закарпаття та Полтавщини.

Українські родові імена відомі своєю давньою історією, що інколи нараховує понад тисячоліття. Часто вони зберігають таємниці свого походження, що робить їх вивчення особливо цікавим.

Вивчення власного прізвища може відкрити захоплюючі сторінки сімейної історії та походження, іноді виявляючи факти, які перевершують усі очікування. Тому не втрачайте можливості дізнатися більше про своє родовідне коріння.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!