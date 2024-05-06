Чи справді коти можуть відчувати наближення смерті: що каже наука

У науковому журналі Массачусетського наукового товариства повідомили про кота Оскара, який міг передбачати смерть людей. Тварина мешкала у хоспісі для людей похилого віку.

Після того, як кіт заходив до кімнати, де лежала важкохвора людина, він принюхувався й або виходив з приміщення, або лягав біля хворого. Працівники закладу помітили, що якщо людина мала померти, кіт лягав біля хворого та чекав його останнього подиху. Але якщо людина мала шанси прожити ще певний час, кіт виходив з приміщення.

У журналі повідомляється, що кіт Оскар мав дивовижну здатність передбачати, коли хворі ось-ось помруть. За час перебування у хоспісі він спрогнозував смерть до сотні мешканців центру Steere House у Провіденсі (штат Род-Айленд).

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Коли Оскар влягався на ліжко до хворого, медсестри та персонал закладу мали час повідомити близьким про наближення смерті їхнього родича. Це давало змогу їм проситися перед тим, як хворий помре.

Чи можуть кішки відчути й передбачити смерть, що каже наука

Немає жодних наукових доказів того, що коти можуть відчути та передбачити смерть, є лише свідчення очевидців.

Існує гіпотеза, що коти можуть використовувати свій неймовірний нюх, щоб виявити, коли людські органи "вимикаються".

Людина, яка помирає, може виділяти різні феромони, які коти можуть сприймати завдяки своїм загостреним чуттям. Оскільки коти виявляють інші хвороби за допомогою нюху, тож цілком ймовірно, що вони можуть відчути хімічну речовину, що виділяється безпосередньо перед смертю людини.

Кішки також можуть відчути зниження температури тіла людей, близьких до смерті, оскільки вони можуть стати більш нерухомими. Зміна мови тіла також може сповіщати котів про те, що має статися.

Як коти можуть попередити про смерть

Зазначається, що коти іноді починають проводити додатковий час з людьми, які близькі до смерті.

Власники котів регулярно повідомляли про зміни в поведінці своїх котів до того, як їхні близькі померли. Як і в випадку з Оскаром, коти приділяли людям додаткову увагу, стали чіпкими, почали муркотіти та обійматися набагато більше, ніж зазвичай.

Ці зміни в поведінці також відображають поведінку котів, коли вони також знають, що ось-ось помруть. Коли коти відчувають, що вони наприкінці свого життя, вони можуть бути більш схильні притискатися до свого господаря, щоб по-своєму повідомити йому про це.

Як помирають коти

Коти, як правило, знаходять тихі місця, щоб лягти, коли відчувають власну смерть. Ви можете знайти їх згорнутими калачиком під ліжком або у відкритій шафі. Безхатні тварини можуть сховатися та померти під машиною чи кущами.

Раніше експерти назвали ризики, з якими можуть зіткнутися власники тварин, якщо будуть дозволяти котам чи собакам цілувати своє обличчя.

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