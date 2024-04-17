'Дідусеві кросівки' в тренді: як та з чим носити, сказали стилісти

Модні тенденції постійно змінюються, іноді дивуючи нас. Хто б міг подумати, що "grandpacore" (дідусевий стиль) стане трендом 2024 року.

Однак, ця естетика здобула визнання і підкорила серця багатьох. Grandpacore - це вишукана ностальгія, невимушеність і легкість, запевнили стилісти.

Що таке Grandpacore Style

Grandpacore, як випливає з назви, черпає натхнення з одягу, який може носити літній чоловік.

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"Ця тенденція з'явилася в колекціях весна-літо 2024 року, - пояснює Челлі Карлсон, професійний стиліст з Лос-Анджелеса. - Її можна побачити у таких брендів, як Loewe та Miu Miu. Grandpacore - це традиційний дідусевий одяг, доповнений вінтажними принтами та текстурами, позачасовим взуттям і зручним шаруванням".

Кросівки Grandpacore створюють розслаблені та повсякденні образи:

"Grandpacore використовує вінтажну естетику, яка одночасно нагадує ретро містера Роджерса й ідеально підходить для невимушеного вигляду", - говорить Челлі Карлсон.

"Дідусеві кросівки" часто виконані в землистих тонах з м'якої замші або шкіри.

6 способів стилізувати кросівки Grandpacore

Стилісти пропонують стриманий образ з широкими штанами. Підійдуть й класичні брюки або широкі джинси з необробленим краєм.

Такі "кросівки дідуся" будуть у центрі уваги, якщо поєднати їх з укороченим денімом.

Якщо ви шукаєте затишний укорочений светр або зберігаєте прохолоду в укороченій майці, знавець моди пропонує поєднати кросівки Grandpacore з укороченим топом і брюками з високою талією для "більш розслабленого вигляду".

Носити такі кросівки з сукнею може здатися нерозумним, але якщо їх поєднати з жіночною багатоярусною сукнею максі або шовковою спідницею міді з квітковим принтом, то поєднання жіночого та чоловічого стилів надасть вашому вбранню стильної переваги.

Інший спосіб одягнути ваші кросівки grandpacore - це "носити їх зі спідницею міді, жилеткою та піджаком, або з сукнею та піджаком", - каже Карлсон.

Вона додала: ви цілком можете носити "кросівки дідуся" в офісі, поєднавши таке взуття з брючним костюмом спокійного крою такого ж кольору.

Раніше стилісти попередили, що у моду повертаються "еротичні" джинси.

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