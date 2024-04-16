У моду повертаються ''еротичні'' джинси: з чим та як носити (фото)

Модні тенденції 90-х років час від часу повертаються. Виключенням не став і 2024 рік. На думку модельєрів та стилістів із шаф цієї весни варто діставати джинси з низькою посадкою.

Цього разу вони сидять трохи вище, ніж у 2000-х, але все ж таки дають можливість продемонструвати фігуру, пише Real Simple.

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Як же стилізувати джинси з низькою посадкою, щоб виглядати стильно та сучасно? Ось кілька порад від експертів:

1. Підбирайте правильний розмір: джинси повинні щільно сидіти на стегнах, але не бути занадто тугими чи вільними.

2. Зверніть увагу на крій: джинси з низькою посадкою бувають різних фасонів, таких як бойфренди, кльош і прямі. Вибирайте крій, який найкраще підходить вашій фігурі.

3. Створіть ретро-образ: поєднуйте джинси з коротким топом, футболкою або камзолом, щоб підкреслити атмосферу 2000-х.

4. Дотримуйтеся правила третин: розділіть свій наряд на три частини, щоб візуально подовжити ноги. Це означає, що до джинсів з низькою посадкою краще підійде короткий верх.

5. Додайте блейзер: це допоможе вам створити більш багатошаровий образ і зробити його елегантнішим.

6. Вибирайте повсякденний стиль: джинси з низькою посадкою найкраще підходять для повсякденного образу. Поєднуйте їх з футболкою, светром або кросівками.

7. Не бійтеся аксесуарів: додайте до образу товстий ремінь, яскраві прикраси або стильний піджак.

З джинсами з низькою посадкою ви можете створити безліч модних образів. Не бійтеся експериментувати й знаходити те, що вам подобається.

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