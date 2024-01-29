Навіть найбрудніші шкарпетки стануть чистими завдяки простим 'бабусиним методам'

Шкарпетки після прання часом залишаються з брудною підошвою, навіть якщо ви використовуєте якісні пральні засоби. На щастя, є кілька простих і екологічних способів очистити шкарпетки.

Як повідомляє SantePlusMag, деякі підручні засоби допоможуть вам відіпрати цей елемент одягу та відбілити навіть дуже брудні частини шкарпеток.

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Вода і сіль – цей метод є одним з найпростіших і найефективніших. Просто змішайте дві столові ложки солі з літром теплої води й замочіть шкарпетки в суміші на годину. Потім виперіть їх як звичайно.

Лимонний сік – має освітлюючі властивості, які допоможуть повернути вашим шкарпеткам білосніжний колір. Просто змішайте склянку лимонного соку з літром теплої води й замочіть шкарпетки в суміші на 45 хвилин. Потім виперіть їх як звичайно.

Харчова сода і лимон – цей метод є найефективнішим для видалення стійких плям. Просто змішайте столову ложку харчової соди з соком половини лимона і нанесіть пасту на шкарпетки. Потім залиште її на 40 хвилин і виперіть шкарпетки як звичайно.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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