Як відіпрати білі шкарпетки: 3 корисні лайфхаки

Білі шкарпетки часто втрачають свій колір і привабливість вже після першого використання. UAportal розповів, що існують ефективні методи, які допоможуть видалити з них бруд, піт та різноманітні плями.

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Лимонний сік або кислота

Наповніть тазик водою і додайте 1-2 столові ложки лимонної кислоти або лимонного соку. Занурте шкарпетки в цю суміш і залиште на 1-2 години. Після закінчення часу просто ретельно прополощіть шкарпетки.

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Столовий оцет

Візьміть тазик, налийте в нього 1 літр води і додайте 1 чайну ложку оцту. Залиште шкарпетки в цьому розчині на 1 годину. Після цього прополощіть шкарпетки і виперіть їх вручну або в пральній машині, щоб повністю відновити їхню білизну.

Аспірин

Розтовчіть таблетку аспірину, поки не отримаєте приблизно 1 чайну ложку порошку. Розчиніть його в 1 літрі води. Покладіть шкарпетки в розчин і залиште на 2-3 години. Після закінчення часу ретельно прополощіть шкарпетки і виперіть їх вручну або в пральній машині.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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