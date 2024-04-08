Що означає, коли падає чи гасне свічка в церкві: народні прикмети

Люди звертаються до храму, аби запалити свічки з проханням про спокій, здоров’я, або підтримку для себе та своїх близьких. Іноді свічка може випадково впасти або згаснути. Згідно з народними віруваннями, це може мати особливе значення.

У таких випадках, особа, яка поставила свічку, може відчувати збентеження. Виникає страх, що це може бути знаком невдачі. Але чи це справді так? Народні повір’я інтерпретують падіння або згасання свічки в храмі як знак, але не завжди вони мають негативне значення, пише ТСН.

Що означає коли впала свічка в церкві

Згідно з народними прикметами, свічка, що впала, може бути ознакою майбутніх неприємних подій або повідомлень від рідних. Проте, якщо свічка просто вислизнула з рук, це не вважається знаком невдачі. Такі прикмети стосуються лише свічок, які були свідомо запалені та поставлені на свічник.

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У випадку, коли запалена свічка падає в оселі, існує повір’я про можливість отримання несподіваних новин, які не завжди є негативними.

Якщо свічка випадає з рук незаміжньої дівчини, за народною прикметною, це може віщувати швидкі заручини.

Що означає, якщо згасла свічка, яка була запалена у храмі

Щодо свічки, що згасла в церкві, значення залежить від ваших намірів. Якщо свічка була поставлена за душу померлого, то, за повір’ями, це може свідчити про те, що покійник помер з кривдою на конкретну людину. Якщо ж згасла свічка, поставлена за здоров’я, це може вказувати на загрозу здоров’ю близьких.

Коли згасла свічка за упокій – за повір'ям потрібне вибачитися перед покійним, прочитати молитву за упокій тричі, а потім знову запалити свічку. Якщо згасла свічка за здоров’я, рекомендується пробачити образи, помолитися за міцне здоров’я та знову запалити свічку.

Нагадаємо, раніше у церкві пояснили, що робити зі старою освяченою водою.

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