Що значить 'іспанський сором' і чому він так називається: Мем чи біблійна легенда

Чимало людей чули вираз "іспанський сором". Це означає відчуття сорому, коли дурний вчинок робить інша людина.

Однак не всі знають, чому цей термін має саме таку назву. Відомо про дві версії походження, повідомляє портал "Файне місце".

Перша та найбільш поширена теорія припускає, що саме іспанці першими дали назву цій емоції. В українській мові у 2000-х почав використовуватися в побуті американський переклад фрази "spanish shame".

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Згідно з другою версією, назва виникла через біблійну зраду Юди. Усвідомлення свого вчинку, докори сумління і сором за скоєне привели його до самогубства.

Юда повісився на осиці, назва якої вимовляється як "аспа" або "іспа". Звідси можливо і пішов знаковий вираз.

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