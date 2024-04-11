Що заборонено робити на кладовищі: найсуворіші заборони

Відвідування могил покійних близьких – це давня традиція, що сягає корінням у глибину століть. З цим ритуалом пов'язано багато народних повір'їв та забобонів.

Зокрема, не можна йти на кладовище вночі. Вважається, що вночі на цвинтарі активізуються злі духи, які можуть нашкодити живим.

У Великодні та Різдвяні свята теж заборонено відвідувати цвинтар. Ці дні вважаються святими, і їх слід провести в молитвах та радості, а не на цвинтарі.

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День народження – це день нового життя, і його не рекомендується затьмарювати відвідуванням місця поховань.

За повір'ям, у критичні дні жінки стають більш вразливими до негативної енергії, тому їм не варто ходити на цвинтар під час менструації.

Чому не можна нічого брати з кладовища?

Вважається, що все, що знаходиться на цвинтарі, належить покійним. Взявши щось з собою, ви можете забрати частинку їхньої енергії, що може призвести до проблем зі здоров'ям, удачі та благополуччям.

Як правильно ходити на кладовище?

Одягайтеся скромно й охайно. Візьміть з собою квіти, воду, свічки. Привітайтеся з покійними та помоліться за них. Приберіть могилу та покладіть квіти. Не залишайте на могилі їжу та спиртні напої. Не говоріть про покійних погано. Після відвідування цвинтаря вимийте руки.

Як правильно поводитися на цвинтарі, щоб не накликати біди:

Не лайтеся, не смійтеся, не говоріть голосно. Не ходіть по могилах. Не фотографуйте. Не залишайте дітей без нагляду. Не заходьте на цвинтар, якщо ви відчуваєте себе погано.

Пам'ятайте, що цвинтар – це місце скорботи та пам'яті. Поводьтеся там шанобливо та з повагою.

Важливо зазначити, що всі ці повір'я та забобони не мають наукового підтвердження. Їх дотримання – це особистий вибір кожної людини.

Пропонуємо дізнатися, що потрібно нести на кладовище на поминальні дні, а що ні.

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