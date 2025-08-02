Що загрожує водієві у разі вживання безалкогольного пива за кермом

Керувати автомобілем після вживання безалкогольного пива українське законодавство не забороняє. Проте ситуація не така однозначна — усе залежить від кількості випитого та поведінки водія після цього.

У патрульній поліції визнають: безалкогольне пиво за кермом може створити проблеми. Про це йдеться на avtodream.

Старший інспектор поліції з Дніпра, який має понад шість років служби, розповів, що регулярно зупиняє водіїв із ознаками сп’яніння. Та не завжди причиною є алкоголь.

"Іноді результат дає навіть їжа, квас або безалкогольне пиво. Бувало, що після двох літрів такого пива алкотестер показував до 0,3 проміле", — каже правоохоронець.

Чи можуть оштрафувати за безалкогольне пиво за кермом

В Україні допустимий рівень алкоголю в крові — до 0,2 проміле. Якщо показник вищий — це вже адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф.

Більше того, навіть якщо алкотестер покаже нуль, запах хмелю чи солоду може викликати підозру у патрульного — і привід для перевірки.

Читайте також: Найбільш надійні бензинові кросовери: названо моделі, які можуть пройти 500 тис. км без ремонту двигуна

"Ніколи не відмовляйтеся від проходження медогляду, якщо зупинили. Відмова автоматично вважається згодою на порушення — і далі вже штраф у 17 тисяч гривень та рік без прав", — пояснює інспектор.

Отже, хоч вживання безалкогольного пива за кермом і не заборонене, краще дотримуватися обережності. Якщо вже відкрили пляшку — зачекайте хоча б годину-дві перед тим, як сідати за кермо. Інакше можна отримати великі неприємності через незначну дрібницю.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!