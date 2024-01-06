Що таке високосні роки, як вони виникли та що заборонено у цей період

2024 рік – високосний рік, що означає, що він має 366 днів, а не звичайні 365. Високосні роки існують тому, що Земля обертається навколо Сонця не за рівний час, а за 365,2425 доби. Якщо ми не врахуємо цю різницю, то через кілька років наші календарі вийдуть з ладу і пори року почнуть зміщуватися.

Наприклад, якщо ми припинимо використовувати високосні роки, то приблизно через 700 років літо в Північній півкулі почнеться в грудні, а не в червні.

Додавання високосних днів кожні чотири роки допомагає усунути цю проблему, оскільки додатковий день приблизно такої ж тривалості, як різниця, яка накопичується за цей час.

Історія виникнення високосних років

Ідея високосних років сягає 45 року до нашої ери, коли давньоримський імператор Юлій Цезар запровадив юліанський календар, який складався з 365 днів, розділених на 12 місяців.

Століттями здавалося, що юліанський календар працює ідеально. Але до середини 16 століття астрономи помітили, що пори року починаються приблизно на 10 днів раніше, ніж очікувалося.

Щоб виправити це, Папа Римський Григорій XIII у 1582 році ввів григоріанський календар, який є таким самим, як і юліанський, але за винятком високосних років для більшості столітніх років (як зазначено вище).

Григоріанський календар швидко став стандартом у більшості країн світу, але деякі країни, такі як Греція та Туреччина, досі використовують юліанський календар.

Раніше: Поради на високосний рік: Що не можна робити у 2024 році, щоб не накликати біду та негаразди

Високосні роки – важлива частина нашого календаря, яка допомагає синхронізувати його з сонячними роками. Без високосних років пори року почали б зміщуватися, що спричинило б плутанину та проблеми.

Чого не можна робити в високосний рік

Високосні роки асоціюються з різними забобонами, які пов'язують цей період з невдачами та нещастями. За повір'ями, життєві зміни, розпочаті у високосний рік, можуть призвести до негативних наслідків.

Одним з переконань є твердження, що у високосний рік слід бути "тихішим за воду, нижчим за траву", інакше можуть настати нещастя.

Заборони високосних років:

Не змінюйте роботу: За віруваннями, це може призвести до фінансових труднощів та нестабільності.

Не розпочинайте власний бізнес – це може закінчитися крахом.

Утримуйтеся від купівлі нового житла – якщо вже купили, рекомендується провести спеціальний ритуал для забезпечення щастя в новому будинку.

Не робіть ремонт, оскільки він може стати недовговічним.

Не розповідайте про свої плани: згідно із забобонами, розкривати свої плани на високосний рік краще лише близьким.

Не одружуйтеся: високосний рік може вважатися несприятливим для весіль та нових починань.

Хоча ці вірування можуть здаватися архаїчними, вони залишаються частиною культурної спадщини та цікавою частиною історії вірувань. Навіть у сучасному світі деякі люди дотримуються цих правил для власного спокою та гармонії.

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