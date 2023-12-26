Побачити зорепад та зустріти світанок: Які прикмети віщують удачу в новому році

Новий рік – це час нових починань та сподівань. Люди по всьому світу вірять у прикмети, які можуть передбачити, яким буде наступний рік.

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Чи вірити в прикмети – це особиста справа кожного. Але, як кажуть, надія помирає останньою. Тож, чому б не спробувати? Про 5 популярних народних прикмет, які обіцяють щастя у новому році, розповів РадіоТрек.

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Сніг на порозі

Згідно з народними віруваннями, перший сніг, який падає у новорічну ніч на поріг будинку, обіцяє успіх і благополуччя наступного року. Чистота та свіжість снігу асоціюються з новим початком та чистотою у відносинах.

Зорепад

Нічний зорепад вважається особливим моментом, коли можна загадувати бажання. Згідно з забобонами, якщо зірки сяють яскраво і падають, то кожне загадане бажання збудеться, приносячи удачу наступного року. Особливо радять загадувати бажання новорічну ніч, коли магія зірок особливо сильна.

Зустріч світанку

Зустрічати перший світанок нового року вважається доброю ознакою. Вранішнє світло асоціюється з новим початком і можливістю зростання, передбачаючи успішні починання наступного року.

Спів птахів

Птахи, які весело співають на даху вашого будинку новорічну ніч, вважаються посланцями щастя. За забобонами їх спів приваблює позитивну енергію і удачу в будинок, створюючи сприятливу атмосферу.

Квітучі рослини

Якщо кімнатні рослини починають цвісти напередодні Нового року, вважається, що вони приваблюють позитивну енергію та удачу. Цвітіння рослин асоціюється зі зростанням та процвітанням у житті.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають. Все доволі прагматично та зав'язано на ввічливості та мудрості поколінь, але безпідставні вірування тут ні до чого, вони просто передають ці знання предків у доступній формі.

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