Що таке дієта MIND?: Як покращити роботи мозку та забезпечити собі довголіття

Харчування відіграє важливу роль у нашому загальному самопочутті, включаючи й здоров'я мозку. Дієта MIND може стати чудовим способом захистити ваш мозок від вікових змін та покращити когнітивні функції.

Дієта MIND - це не жорстка дієта, а скоріше спосіб життя, який допоможе вам їсти більш свідомо та покращити своє здоров'я, пише Business Insider.

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Це дієта, яка поєднує в собі елементи середземноморської та дієти DASH. Вона рекомендує вживати більше продуктів, які позитивно впливають на мозок, таких як:

Листова зелень: шпинат, капуста, калі

Овочі: броколі, морква, перець

броколі, морква, перець Ягоди: чорниця, малина, полуниця

чорниця, малина, полуниця Оливкова олія: джерело корисних жирів

джерело корисних жирів Горіхи і насіння: волоські горіхи, мигдаль, насіння льону

волоські горіхи, мигдаль, насіння льону Риба: лосось, тунець, скумбрія

лосось, тунець, скумбрія Куряче м'ясо: джерело білка

джерело білка Цільнозернові продукти: коричневий рис, вівсянка, цільнозерновий хліб

коричневий рис, вівсянка, цільнозерновий хліб Бобові: квасоля, сочевиця

квасоля, сочевиця Вино (в помірних кількостях): 1-2 келихи на день

Дієта MIND також рекомендує скоротити вживання:

Червоного м'яса: яловичина, свинина

яловичина, свинина Смаженої їжі: чіпси, фастфуд

чіпси, фастфуд Солодощів: цукерки, торти, печиво

цукерки, торти, печиво Оброблених харчових продуктів: ковбаси, сосиски, напівфабрикати

Як почати дотримуватися дієти MIND?

Оцініть свій раціон: ведіть журнал харчування протягом тижня, щоб зрозуміти, скільки рекомендованих продуктів ви вже вживаєте.

ведіть журнал харчування протягом тижня, щоб зрозуміти, скільки рекомендованих продуктів ви вже вживаєте. Вносьте поступові зміни: почніть з додавання 1-2 порцій нових продуктів щотижня.

почніть з додавання 1-2 порцій нових продуктів щотижня. Не здавайтеся: не очікуйте ідеальних результатів одразу. Навіть невеликі зміни можуть мати позитивний вплив.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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