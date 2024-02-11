Що зробити з орхідеєю що засихає щоб її врятувати: прості поради

Орхідеї – це квіти, які одразу зачаровують своєю красою. Але й примхливі, зараза! Здавалося б, ось вона, красуня, росте собі в горщику, зелена та пишна. Але цвісти не хоче! Що ж робити?

Квітникарі кажуть, що іноді орхідеям потрібен стрес. Звичайно, не мова йде про те, щоб кинути її на підвіконня в мороз. Але якщо ви все робите правильно: поливаєте, бережете від шкідників, а орхідея лише нарощує зелень, але не цвіте – ось вам один цікавий лайфхак з сайту prostoway.

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Візьміть звичайний лід, але не просто воду, а з додаванням добрива. Покладіть кілька кубиків в горщик з орхідеєю. Так, вона отримає одночасно і вологу, і підживлення. І, о диво, згодом випустить стрілку з довгоочікуваними квітами!

Пам'ятайте, що орхідеї – це тропічні рослини, які люблять тепло та багато світла. Тому тримайте їх на східних або західних вікнах, подалі від прямих сонячних променів. І не забувайте про полив: краще недолити, ніж перелити.

А ще орхідеї обожнюють, коли з ними розмовляють! Так що не соромтеся, говоріть зі своєю красунею, хваліть її, і вона обов'язково порадує вас пишним цвітінням!

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