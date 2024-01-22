Що садити в січні: фахівці порадили вже зайнятися підготовкою

Січень – це не час для відпочинку, а місяць, коли потрібно розпочинати вирощування розсади. Досвідчені городники знають, що для отримання раннього врожаю багатьох культур необхідно висаджувати їх насіння вже в січні.

Досвідчені фермери в січні висаджують на розсаду насіння тих культур, які мають тривалий термін вегетації. До приходу весни у таких рослин буде достатньо часу, щоб сформувалася їх коренева система, стебла і листя. Рослини, висаджені у відкритий грунт розсадним способом, краще адаптовані до несприятливих погодних умов і не надто схильні до хвороб, пише extension.oregonstate.edu.

Також читайте: Дачники назвали чотири рослини, розсадою яких варто зайнятися до кінця січня

Ось список популярних культур, які можна сіяти на розсаду в січні:

Цибуля-чорнушка – це культура, вирощена з насіння. Дачники, які посіють насіння цибулі-чорнушки в січні, отримають урожай у квітні-травні.

Цибуля-порей. Термін вегетації триває близько 6 місяців, тому ті городники, які бажають скоріше виростити корисний овоч, сіють його насіння рано.

Селера – вирізняється тривалим терміном дозрівання, і вирощується тільки розсадним способом, а до посіву насіння приступають уже в середині січня. Перед посадкою насіння на 3 діб замочують в теплій воді.

Гіркий стручковий перець. Січень – це найкращий час для сівби насіння гіркого перцю, особливо це стосується південних регіонів. Висаджують розсаду гіркого перцю у теплицю приблизно на 50-60 день, коли рослина має по 6 повноцінних листочків.

Болгарський перець. Період вегетації перцю становить близько 110-130 днів, тому досвідчені фермери садять насіння вже в середині січня. Після посіву насіння розсаду болгарського перцю можна переносити в теплицю в середньому через 55 днів.

Суниця, полуниця. Насіння сходить досить довго, в середньому 30-40 днів. До посіву можна приступати наприкінці січня. Розсада зміцніє до кінця травня і її можна буде перенести у відкритий грунт.

Томати для теплиць. Тривалість вегетаційного періоду томатів становить близько 120 днів. Переносити розсаду помідорів в теплиці можна через 45-60 днів після посіву насіння. Якщо висадити томати в січні, то перенести їх у захищений грунт можна буде на початку-середині березня.

Баклажани – садять в січні для отримання раннього врожаю. Період вегетації баклажан досить тривалий і на це йде близько 130-140 днів. Зазвичай розсада баклажанів стає досить міцною для перенесення в теплицю через 2 місяці після посіву насіння.

Варто пам’ятати про те, що все насіння перед висівом краще знезаражувати. З цією метою їх замочують в рожевому розчині перманганату калію. Оскільки в січні світловий день короткий, необхідно подбає про штучне освітлення. В іншому випадку розсада виросте витягнутою й слабкою.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!