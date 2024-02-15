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Що треба зробити з рослинами в саду в лютому, щоб вони були здоровими

Ігор Романько

Як правильно доглядати за рослинами в саду в лютому

Хоча лютий – це все ще зимовий місяць, і сад знаходиться в стані спокою, для досвідченого садівника це час для перших кроків нового сезону. Є ряд завдань, які краще виконати до настання весни, щоб підготувати сад до пробудження.

Пам'ятайте, що лютий – це час для планування та підготовки, а березень вже зустріне вас теплом і розбудить ваш сад до нового життя, пише prostoway.

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Що ж потрібно зробити в лютому?

1. Снігозбереження:

  • Якщо у вашому саду недостатньо снігового покриву, перенесіть частину снігу до пристовбурних кіл дерев і чагарників. Це допоможе захистити кореневу систему від морозів.

2. Збирання снігу:

  • Струшуйте товстий шар снігу з гілок дерев і чагарників, щоб уникнути їх обламування.

3. Руйнування наста:

  • Розбивайте щільний наста біля дерев, адже він затримує доступ кисню до коріння.

4. Огляд плодових дерев:

  • Огляньте плодові дерева на наявність пошкоджень від гризунів.

5. Захист дерев:

  • Зачистіть рани на корі дерев, обробіть їх спеціальною пастою і обмотайте дихаючим матеріалом.

Додаткові поради:

  • Проведіть ревізію садового інвентарю, за потреби проведіть ремонт або придбайте нові інструменти.
  • Перевірте запаси насіння та добрив, складіть план посадок на весняний сезон.
  • Замочіть насіння ранніх овочів для пророщування.
  • Подбайте про підгодівлю птахів, які допоможуть у боротьбі з шкідниками.

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