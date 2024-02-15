Що треба зробити з рослинами в саду в лютому, щоб вони були здоровими

Як правильно доглядати за рослинами в саду в лютому

Хоча лютий – це все ще зимовий місяць, і сад знаходиться в стані спокою, для досвідченого садівника це час для перших кроків нового сезону. Є ряд завдань, які краще виконати до настання весни, щоб підготувати сад до пробудження.

Пам'ятайте, що лютий – це час для планування та підготовки, а березень вже зустріне вас теплом і розбудить ваш сад до нового життя, пише prostoway.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Що ж потрібно зробити в лютому?

1. Снігозбереження:

Якщо у вашому саду недостатньо снігового покриву, перенесіть частину снігу до пристовбурних кіл дерев і чагарників. Це допоможе захистити кореневу систему від морозів.

2. Збирання снігу:

Струшуйте товстий шар снігу з гілок дерев і чагарників, щоб уникнути їх обламування.

3. Руйнування наста:

Розбивайте щільний наста біля дерев, адже він затримує доступ кисню до коріння.

4. Огляд плодових дерев:

Огляньте плодові дерева на наявність пошкоджень від гризунів.

5. Захист дерев:

Зачистіть рани на корі дерев, обробіть їх спеціальною пастою і обмотайте дихаючим матеріалом.

Додаткові поради:

Проведіть ревізію садового інвентарю, за потреби проведіть ремонт або придбайте нові інструменти.

Перевірте запаси насіння та добрив, складіть план посадок на весняний сезон.

Замочіть насіння ранніх овочів для пророщування.

Подбайте про підгодівлю птахів, які допоможуть у боротьбі з шкідниками.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!