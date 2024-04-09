Що треба класти у великодній кошик, щоб залучити достаток та щастя

Великдень – одне з найважливіших релігійних свят в Україні. З ним пов'язано багато традицій, звичаїв та обрядів, одним з яких є освячення великоднього кошика.

Кожен продукт, що вкладається у великодній кошик, має своє релігійне значення. Головними складниками є паски та яйця.

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Що символізують продукти, які кладуть до великоднього кошика:

Паска – символ тіла Христового. Її випікають за давніми рецептами, переданими з роду в рід.

Яйця – символ нового життя та воскресіння. Їх фарбують у різні кольори та розмальовують традиційними орнаментами.

М'ясні продукти (ковбаса, шинка) – символ достатку та благополуччя.

Молочні продукти (сир, масло) – символ щедрості та родючості.

Хрін – символ здоров'я та міцності.

Сіль – символ очищення та захисту.

Важливо пам'ятати, що не варто класти до кошика занадто багато їжі. Не рекомендується освячувати фрукти, алкогольні напої, ножі.

У кошику мають бути лише ті продукти, які символізують Великоднє свято.

Як правильно зібрати великодній кошик:

Використовуйте нову або ошатну корзину з лози або рогози. Застеліть дно кошика вишитим рушником. Покладіть паску в центр кошика. Навколо паски розмістіть яйця, м'ясні та молочні продукти. Додайте хрін та сіль. Накрийте кошик вишитим рушником.

Освячення великоднього кошика – це давній звичай, який об'єднує сім'ю та дарує відчуття радості та єднання.

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