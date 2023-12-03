Що у жодному разі не можна робити з кімнатними орхідеями взимку: поради експертів

Орхідеї завжди вражають своєю красою і вишуканістю, і важливо пам'ятати про їхні особливості догляду, особливо в холодний період року. Недостатнє світло та низька температура можуть впливати на їхнє благополуччя, тому ось кілька корисних порад, які допоможуть вам забезпечити правильний догляд за орхідеями взимку.

Фахівці порталу Ambius радять взимку переміщати горщики з рослини у місця з достатнім освітленням, оскільки взимку дні стають коротшими. Забезпечте їм доступ до яскравого, але розсіяного світла – прямі сонячні промені залишать на рослині опіки.

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Важливо уникати різких перепадів температур. Зберігайте орхідеї в теплому місці, подалі від холодних вікон чи протягів.

У холодний період повітря може стати сухим, що не є ідеальним для орхідеї. Використовуйте зволожувачі повітря або інші методи для підтримки оптимального рівня вологості.

Взимку зменште кількість поливу взимку, оскільки орхідеї менше витрачають воду. Важливо дотримуватися режиму, щоб уникнути переливання.

З дотриманням цих порад ви забезпечите комфортне і здорове існування вашим орхідеям у зимовий період. Не забувайте слідкувати за їхнім станом та, за необхідності, вносити корективи у догляд за цими чудовими рослинами.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

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