Що не можна робити в кожен день тижня після Великодня: традиції та заборони

Що заборонено робити в кожен день тижня після Великодня

Великдень – одне з найважливіших свят в Україні. Після тижня посту настає час для радості, веселощів та сімейних заходів. Але, окрім традиційних розваг, існують також певні обмеження та заборони, про які ми вам розповімо.

Про це пише nv.ua. Пам'ятайте, що це лише загальні традиції. У різних регіонах України можуть бути свої особливості. Найголовніше – провести цей час з радістю та любов'ю до ближніх.

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Понеділок:

Цей день присвячений відпочинку та спілкуванню з близькими.

Традиційно готують поліську кутю, яка символізує єднання родини.

Робота в цей день не рекомендується.

Вівторок:

Раніше в цей день обливали холодною водою тих, хто проспав ранкові молитви.

Тільки жінки ходили в гості, а чоловіки залишалися вдома.

Шукали ряст і топтали його, щоб і на наступний рік його було багато.

Веселощі дозволялися, але з помірністю.

Середа:

Час для забав, танців та веселощів.

Дівчата ворожили на судженого.

Починали водити хороводи, які тривали до Трійці.

Четвер:

Навський Великдень – день, коли померлі приєднуються до святкування.

Родичі йдуть на кладовище, прибираються на могилах та моляться за покійних.

Дівчата закликали весну піснями.

Хлопці могли знаходити собі наречених.

П’ятниця:

Освячення води в храмах.

Прощений день: близькі родичі йдуть до молодят.

Чоловіки варять пиво, яке, за повір'ям, приносить достаток.

Дівчата вмивалися крижаною водою для краси та здоров'я.

Тесть і теща запрошують в гості батьків зятя.

Субота:

Гра в катання яєць.

Віруючі йдуть до храму на прощання зі Світлим тижнем.

Запрошують гостей та накривають багатий стіл.

Батьки йдуть в гості до молодят.

Неділя:

Провідна неділя: проводжають Великдень, зустрічають весну, чоловіки йдуть на роботу.

Перший день поминального Томиного тижня.

Не рекомендується сидіти вдома незаміжнім дівчатам та неодруженим хлопцям.

Нагадаємо, священник пояснив, чому на Великдень не варто ходити на цвинтар.

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