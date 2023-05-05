Що не можна робити, якщо в хаті маленькі діти - що робити, якщо дитина погано спить

Наші предки вважали, що коли діти з'являються в родині, то варто робити деякі речі. Зокрема важливо дотримуватися певних забобон і при першому купанні.

Не можна нічого з хати брати ввечері, а вдень можна взяти. Так вважає одна з сільських мешканок, повідомляє TikTok-канал "Село ДУБА".

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"Ввечері – не дай Боже (щось взяти, – ред.), бо дитина спати не буде", – переконує бабуся.

Треба щось принести до хати. Перед тим, як дивитися вперше на дитину, треба спочатку подивитися на стелю, а потім вже на немовля. Інакше дитина може пищати, плакати, може їй стати недобре.

"Хоть і коли, хоть і тепер", – розповіла бабуся.

З власного досвіду жінка додала, що коли з дитиною щось не те, треба з сірника сірку у свячену водну зчистити, та й обмити цією водою немовлятко. А воду вилити на дерево десь догори. За її словами, це дійсно допомогає.

Одразу після народження дитини під подушку чи матрац, де голова, треба класти ніж. Також ніж, сіль, вугілля та артос (священний хліб, схожий на просфорку) треба класти в першу купіль дитини.

Ніж – це захист від диявола. Оскільки "дитинка має ангела, та й сама ще ангел (все бачить, але сказати нічого не може), а коли вона з ножем, то злий дух до неї не підійде. У такому випадку краще брати не простий ніж, а освячений в церкві. Це можна зробити на Великдень, просто поклавши цей предмет в кошик.

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У коментарях до допису українці порадили, що в першу купіль дитини треба класти копійки – на багатство, гребінчик – на красоту, ручку – для доброго навчання та розуму.

Також після першого купання не треба ввечері виливати воду дитини, тільки вранці. Найкраще це зробити в тому місці, де ніхто не ходить, або під деревом.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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