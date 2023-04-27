Чому не можна наступати на павуків: значення набуде української культури

Українська культура просякнута традиціями та віруваннями, що передаються з покоління до покоління. Однією з таких традицій є використання прикмет та заборон. Вважається, що ці прикмети приносять успіх чи відганяють нещастя. UAportal підготував статтю про те, яке значення мають прикмети в українській культурі, які вказують на гарне.

Побачити веселку після дощу

В українській культурі побачити веселку після дощу вважається гарною ознакою. Вважається, що веселка символізує міст між небом та землею. Ця прикмета часто асоціюється з виконанням бажань, удачею та процвітанням.

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Наступити на павука

В українській культурі наступити на павука вважається поганою прикметою. Вважається, що павуки асоціюються з багатством і наступити на них може призвести до фінансових труднощів. Крім того, вважається, що вбивство павука приносить сім років нещастя.

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Биття посуду

Биття посуду – ще одна прикмета, яка часто трапляється в українській культурі. Вважається, що биття посуду приносить удачу. Нерідко українці спеціально розбивають посуд під час свят чи урочистостей.

Носіння одягу навиворіт

В українській культурі вважається, що носити одяг навиворіт – погана прикмета. Вважається, що ця прикмета приносить нещастя і може призвести до того, що день буде сповнений невдач.

Приміщення підкови над дверима

Покласти підкову над дверима – ще одна прикмета, яка часто трапляється в українській культурі. Вважається, що підкова приносить удачу та захищає від зла. Українці часто вішають підкови над дверима, щоб залучити удачу до свого дому.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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