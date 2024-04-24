Що робити зі слабкою розсадою, щоб вона не померла: чудо-засіб

Як підгодувати та врятувати слабку розсаду

Холодна ніч може звести нанівець всі ваші старання з вирощування розсади. Не хвилюйтесь! Цей простий рецепт допоможе вашим рослинам швидко відновитися.

Для кращого ефекту використовуйте свіжий розчин. Не рекомендується використовувати це підживлення занадто часто. Дотримуйтесь правил агротехніки: поливайте розсаду помірно, забезпечте їй достатньо світла та тепла, пише noviydoctor.com.

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Інгредієнти:

1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти (аспірину)

20 літрів відстояної води

1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів

Приготування:

Подрібніть таблетку аспірину. Розчиніть її у 20 літрах води. Додайте дріжджі та ретельно перемішайте. Залиште розчин на годину.

Застосування:

Можна поливати розсаду під корінь або обприскувати по листю.

Результат:

Уже наступного дня ви помітите, що розсада зміцніла,

з'явилося нове листя,

і рослини готові до висадки у відкритий ґрунт.

Чому це працює?

Ацетилсаліцилова кислота - відомий антистресовий засіб,

який допомагає рослинам відновитися після несприятливих умов.

Дріжджі - джерело вітамінів та мікроелементів,

що стимулюють ріст та розвиток рослин.

Це підживлення також підходить для томатів, перців та баклажанів.

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