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Що робити зі слабкою розсадою, щоб вона не померла: чудо-засіб

Ігор Романько

Як підгодувати та врятувати слабку розсаду
Як підгодувати та врятувати слабку розсаду

Холодна ніч може звести нанівець всі ваші старання з вирощування розсади. Не хвилюйтесь! Цей простий рецепт допоможе вашим рослинам швидко відновитися.

Для кращого ефекту використовуйте свіжий розчин. Не рекомендується використовувати це підживлення занадто часто. Дотримуйтесь правил агротехніки: поливайте розсаду помірно, забезпечте їй достатньо світла та тепла, пише noviydoctor.com.

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Інгредієнти:

  • 1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти (аспірину)
  • 20 літрів відстояної води
  • 1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів

Приготування:

  1. Подрібніть таблетку аспірину.
  2. Розчиніть її у 20 літрах води.
  3. Додайте дріжджі та ретельно перемішайте.
  4. Залиште розчин на годину.

Застосування:

  • Можна поливати розсаду під корінь або обприскувати по листю.

Результат:

  • Уже наступного дня ви помітите, що розсада зміцніла,
  • з'явилося нове листя,
  • і рослини готові до висадки у відкритий ґрунт.

Чому це працює?

  • Ацетилсаліцилова кислота - відомий антистресовий засіб,
  • який допомагає рослинам відновитися після несприятливих умов.
  • Дріжджі - джерело вітамінів та мікроелементів,
  • що стимулюють ріст та розвиток рослин.

Це підживлення також підходить для томатів, перців та баклажанів.

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