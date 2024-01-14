Що робити, якщо авто застрягло в снігу: покрокова інструкція

Зимова пора може бути чудовою, але і надто небезпечною для автомобілів на дорогах. З метою забезпечення безпечного руху у снігову погоду, водіям варто знати декілька правил.

Про них розповіло видання "Дніпро Оперативний". Наступні поради допоможуть безпечно рухатися на дорогах у зимову пору року:

Підготовка до зими:

Перевірте стан двірників, дзеркал, фар, а також переконайтеся, що автомобіль на зимовій гумі. Взимку також варто замінити масло і антифриз.

Зменшення швидкості:

У снігопад швидкість руху слід зменшити до 40-50 км/год, щоб забезпечити безпеку на дорозі.

Уникання різких маневрів:

Рухайтеся спокійно, уникайте різких маневрів, оскільки вони можуть призвести до занесення автомобіля.

Більша дистанція:

Дотримуйтеся більшої дистанції між вашим автомобілем та тим, що рухається попереду. Це допоможе уникнути аварійної ситуації.

Пам'ятайте про гальмівний шлях:

Гальмівний шлях автомобіля збільшується у снігопад, тому будьте готові до того, що ваш автомобіль не відразу зупиниться.

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Що робити, якщо автомобіль застряг у снігу:

1. Увімкніть аварійні вогні.

2. Залишайтеся в автомобілі, аби зберегти тепло.

3. Увімкніть обігрівач для того, щоб зігрітися та очистити лобове скло від снігу.

4.Спробуйте викопати машину.

5. Штовхніть автомобіль.

6. Використайте ланцюги протиковзання, вони можуть допомогти отримати краще зчеплення з дорогою та вибратися з кучугури.

7. Викличте допомогу, якщо не можете самостійно вибратися.

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