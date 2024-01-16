Чотирибальна магнітна буря триває третю добу: як покращити самопочуття

У вівторок, 16 січня, на Землі триває магнітна буря силою у 4 бали. Цей показник належить до помаранчевого рівня геомагнітних штормів.

Магнітні бурі такої сили можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями. Згідно з даними сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent, потужність геомагнітних коливань спаде вже 17 січня й настане "період затишшя".

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Магнітні бурі у січні 2024

Симптоми впливу магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зниження артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, краще звернутися до лікаря.

Як захиститися від впливу магнітної бурі:

Якщо за прогнозами магнітна буря буде потужною, краще заздалегідь прийняти заходи для захисту свого здоров'я. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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