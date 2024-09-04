Чотири стильні акценти цієї осені: що обов'язково має з'явитися у гардеробі кожної модниці

Літо добігає кінця, і настав час підготувати свій гардероб до осіннього сезону. Цього року в тренді будуть речі, які ще недавно здавалися неактуальними, але, як відомо, мода має властивість повертатися.

Тому не поспішайте відмовлятися від своїх пальт чи джинсів скіні, адже вони знову стануть популярними вже наступного місяця. Стилісти також рекомендують звернути увагу не тільки на бежеві та коричневі тони, але й на яскраві кольори, такі як рожевий та червоний. Команда UAportal підготувала добірку з 4 універсальних речей, які стануть основою вашого осіннього гардеробу.

Джинси скіні

Обтислий силует із дев'яностих знову стає актуальним. Хоча багато модниць уникають цього тренду, на полицях бутиків поступово з'являються нові моделі скіні-джинсів. Такі джинси ідеально поєднуються з об'ємним "верхом" – светрами, картатими сорочками та футболками оверсайз. Особливо популярними восени будуть джинси у світлих і темно-сірих відтінках.

Чоботи-казаки

Казаки – це чоботи на невисоких підборах з довгим гострим носком. Цей тренд у взутті залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль. Модниці носять їх навіть влітку, адже вони прекрасно доповнюють ніжні короткі сукні. Це взуття підходить як для вечірніх, так і для повсякденних образів, і стане незамінним елементом вашого гардеробу.

Блуза в стилі бохо

Блуза з воланами завжди асоціюється з ніжністю та легкістю. Вона символізує жіночність і романтику, і зараз такі блузи набули особливої популярності. Важливо, щоб блуза мала об'ємні рукави або багатошаровий комір. Ці блузи допоможуть створити грайливі, але водночас елегантні образи. Найкраще поєднувати їх із простим "низом", наприклад, зі спідницями чи штанами.

Пальто

У цій категорії одягу варто забути про обтислі моделі верхнього одягу та віддати перевагу довгим об'ємним пальтам. У тренді сірі, чорні та коричневі відтінки. Можна обирати верхній одяг на ґудзиках або з поясом. У поєднанні з казаками пальто створить стильний і витончений образ.

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