Тренд осені 2024: стилісти розкрили секрет стрижки для бездоганного образу

Стрижка "італійка" є на сьогодні однією з найбільш популярних варіацій каскадної зачіски. Її популярність зумовлена практичністю та універсальністю, адже вона підходить практично всім жінкам.

Часто її плутають із каскадом, що не дивно, оскільки обидві зачіски мають багаторівневі переходи між пасмами різної довжини. Проте між каскадом та "італійкою" є суттєві відмінності. Команда UAportal розповість, які переваги має стрижка "італійка", її особливості та відмінності від каскаду.

Переваги стрижки

Якщо каскад відрізняється рваними і зухвалими пасмами, що створюють ефект деякої недбалості, то "італійка" вирізняється плавними лініями, які формують жіночний і гармонійний вигляд. Ця стрижка є універсальною, оскільки підходить для будь-якого типу обличчя та структури волосся. Зачіска "італійка" чудово коригує форму навіть найнепосидючіших локонів.

"Італійка" вирішує кілька завдань одночасно, тому стилісти часто рекомендують саме її. Вона надає об'єм, добре тримає форму, легко відростає і має омолоджувальний ефект. Крім того, "італійка" стане відмінним вибором для жінок, які хочуть виглядати елегантно, грайливо і розкішно одночасно.

Які особливості стрижки "італійка"

Історія стрижки "італійка" походить ще з 80-х років минулого століття. Вона швидко здобула популярність у всьому світі і вже пів століття не сходить з модного п’єдесталу.

Основна особливість "італійки" полягає в тому, що вона практично не потребує укладання завдяки унікальній техніці стрижки пасм. Тому локони самостійно набирають об'єм і структурованість одразу після миття, виглядаючи густими і об’ємними.

Передні пасма зачіски створюють ефект шапочки, з волоссям на маківці, яке коротше, ніж на скронях, що додає об’єму. Кінчики локонів можна залишити рваними або філірувати, так само як і чубчик, що підкреслює зачіску. Шари волосся плавно переходять один в інший, надаючи волоссю динамічності при русі.

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Бічні пасма часто філіруються для додання екстраординарного об’єму, тому "італійка" особливо підходить власницям тонких і ослаблених локонів. Після сушіння достатньо лише збити волосся руками, щоб отримати природний і грайливий вигляд.

Якщо волосся дуже рідке, "італійка" може не підійти, оскільки акцент на густоті волосся створюється саме ззаду. Об’ємна маківка не врятує ситуацію, якщо волосся надто тонке. Для досягнення ефекту густого і здорового волосся потрібно достатня кількість локонів. Зачіска буде ідеальною для кучерявого або хвилястого волосся, роблячи його більш слухняним і надаючи правильну форму.

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