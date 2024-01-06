Чотири способи, як повторно використати старі рушники

Рушники – один із незамінних предметів домашнього вжитку. Однак, як би ми за ними не доглядали, рушники мають властивість швидко псуватися, тому доводиться замінювати їх новими.

Навіть якщо ваші рушники втратять колір та м'якість, це не означає, що їх обов'язково потрібно викидати. Видання Sante Plus розповіло, як подарувати їм друге життя.

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Рушники втрачають свою початкову м'якість та блиск. Накип, який є у воді, відкладається між волокнами. При щоденному використанні вони стають все більш і більш жорсткими, але що з ними робити, якщо ви більше не хочете їх використовувати, але шкода викидати? Ви можете повторно використовувати їх як ганчірку, наприклад, у разі пролиття рідини, тим більше, що рушники дуже добре вбирають вологу. Але не тільки це, ви також можете переробити їх більш творчими способами.

Перетворіть рушники на прихватки для духовки

Рушники можна перетворити на прихватки. В якому сенсі? Це дуже просто: візьміть стару рукавичку та використовуйте її як шаблон, щоб намалювати її на шматку картону. Потім накрийте його рушником, який має бути товстим, і виріжте дві деталі, які можна буде пошити. Якщо ви не дуже знаєтеся на шитті, ви можете розрізати старий рушник на квадратні шматочки, які потім скласти навпіл і використовувати як захист при вийманні деко з духовки.

Зробити капці для ванної

Щоб не ходити холодною підлогою при виході з душу і не намочити її, можна використовувати рушник, що трансформується в банні тапочки. Для цього використовуйте підошву пари взуття, яким ви не користуєтеся і яке послужить шаблоном. Потім виріжте шматок рушника, що підходить до підошви взуття, і закріпіть його клеєм. Ви чекаєте, поки вони висохнуть, і зрештою з'єднуєте їх за допомогою голки та нитки.

Перетворіть їх на рукавички для душу

Ще одна ідея дати друге життя старим рушникам – перетворити їх на рукавичку для відлущування шкіри в душі. Щоб зробити рукавичку, вам потрібно повторити ту ж процедуру, що і з кухонною рукавичкою, тому вам потрібно тільки розрізати два шматки рушника і пошити їх, щоб отримати рукавичку.

Перетворюємося на килимок для ванної

Старі рушники можна перетворити на килимки для ванної, які добре вбиратимуть вологу.

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