Чотири прилади, які обов'язково потрібно від’єднувати від мережі, щоб заощадити

Які електричні прилади потрібно вимикати з розетки - як заощадити на комуналці

Електричні прилади споживають електроенергію навіть у режимі очікування. Це означає, що ваші рахунки за електрику тільки зростатимуть, навіть якщо ви їх не використовуєте.

Від'єднання електричних пристроїв від мережі після використання не тільки заощаджує електроенергію, але також може допомогти запобігти пожежі або іншим аваріям. Особливо потрібно звернути увагу на чотири популярні прилади.

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1. Електричний водонагрівач. Не варто залишати увімкненим на тривалий час водонагрівач. У сучасних водонагрівачах є функція автонагрівання, через що електрика буде витрачатися марно, якщо температура води впаде нижче за необхідну.

2. ТВ-приставка. Навіть якщо ви не дивитеся телевізор, але приставка приєднана до мережі, то вона все одно споживатиме електроенергію. Коли вимикаєте телевізор, обов'язково потрібно відключити приставку від мережі.

3. Мультиварка. У мультиварках є функція збереження тепла, яке зберігатиметься навіть після відключення. Крім того, термін служби значно скоротиться, якщо прилад буде постійно приєднаний до мережі.

4. Кондиціонер. Цей прилад витрачає чимало енергії, але він продовжує споживати електроенергію, навіть якщо ви просто не від'єднаєте його від електричної мережі.

Нагадаємо, що експерти з боротьби зі шкідниками кажуть, що те, як ви підтримуєте речі в чистоті й порядку, може вплинути на появу комах, зокрема павуків. Але деякі речі не можна робити під час прибирання.

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