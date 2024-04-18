Чотирилапий друг замість няньки: які породи собак та котів варто завести сім'ям з дітьми
Мрієте про собаку, але боїтеся, що він не ладитиме з вашою дитиною? Не хвилюйтесь! Є породи, які просто створені для дружби з дітьми.
Вибираючи собаку, важливо враховувати не лише породу, але й індивідуальний характер тварини, пише petmd. Перед тим, як завести цуценя, познайомте його з вашою дитиною, щоб переконатися, що вони ладнають. Собака – це не іграшка, а жива істота, яка потребує вашої любові та турботи.
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1. Золотистий ретривер:
- Ці собаки славляться своїм терпінням, добротою та лагідністю.
- Вони обожнюють дітей і стануть їм найкращими друзями.
- Золотисті ретривери не схильні до гавкання, тому не лякатимуть малюка.
2. Ньюфаундленд:
- Цих величних собак часто називають "нянями".
- Вони неймовірно терплячі до дітей і завжди готові захистити їх.
- Ньюфаундленди спокійні та врівноважені, тому не створюватимуть зайвого шуму.
3. Шелті:
- Ці пухнасті красені не лише ладнають з дітьми, але й вміють знімати стрес.
- Їхня присутність заспокоює та дарує відчуття умиротворення.
- Шелті – це не лише друзі, але й справжні терапевти для маленьких дітей.
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