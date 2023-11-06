Часниковий хумус з білої квасолі: як приготувати смачну намазку на хліб

Хумус з білої квасолі та часнику - як приготувати хумус

Хумус – чудова і ситна арабська закуска, багата на білок, фолієву кислоту, вітаміни В3 та В6, калій і залізо. Його можна готувати не тільки з традиційного нуту, але й з білої квасолі.

Хумус можна подавати як закуску або гарнір. Його можна їсти з чіпсами, лавашем, свіжими овочами або м'ясом, пише Pixel.

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Інгредієнти:

біла квасоля – 1 склянка;

часник – 10-12 зубчиків;

олія (рослинна або оливкова) – 5 ст. ложок;

сік лимона – 2 ст. ложки;

мелений кунжут – 3 ст. ложки;

паприка – 1 ст. ложка;

сіль, червоний перець (мелений) – до свого смаку.

Спосіб приготування:

1. Замочіть білу квасолю у холодній воді на 12 годин. Якщо ви використовуєте обсмажену квасолю, то цей етап треба пропустити.

2. Боби треба ретельно промити після замочування і варити у злегка підсоленій воді. Частину води злийте, а іншу залиште, бо її зможете влити у хумус.

3. Часник треба очистити, збризнути олією і запікати до м’якості.

4. Запечений часник, квасолю, кунжут, сік лимона змішують у чаші кухонного комбайна та перебивають до консистенції пюре.

5. Якщо маса вийшла занадто густою, то розбавте водою, що залишилася після варіння квасолі, і знову перебийте.

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