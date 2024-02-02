За 5 хвилин морква стане знову хрумкою й твердою: геніальний лайфхак з кригою

Часто у холодильнику овочі втрачають твердість й стають зів'ялими. Так стається через те, що вони втрачають вологу.

Не спішіть викидати зів'ялі овочі, адже їхню пружність можна повернути завдяки простому п'ятихвилинному лайфхаку. Як повідомляє Express, потрібна лише вода та шматочки льоду.

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Експери радять для початку очистити моркву від шкірки. Помістіть її в скляну банку з холодною водою та додайте кубики льоду. Залиште в холодильнику на кілька хвилин.Уже за 5 хвилин ваша морква знову тверда і хрустка.

"Морква втрачає свою твердість через втрату вологи. Занурення її в холодну воду з льодом дає їй необхідне зволоження, відновлюючи пружність", – пояснили фахівці.

Цей лайфхак також можна використовувати для інших овочів.

А щоб морква у холодильнику не псувалася, зберігайте її в найхолоднішій частині. Але перед тим загорніть її в паперовий рушник та покладіть у герметичний контейнер.

Тримайте моркву подалі від фруктів, які виділяють етилен, таких як яблука, банани та помідори.

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