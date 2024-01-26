Експерти пояснили, чому моркву ніколи не можна зберігати у ящику для овочів у холодильнику

Морква може псуватися швидше, якщо її неправильно зберігати. Зокрема, не варто тримати сиру моркву у ящику для овочів у холодильнику.

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Найкращий спосіб зберегти моркву свіжою – це вийняти її з упаковки, наповнити ємність водою, покласти туди моркву, а потім поставити в середину холодильника. Про це повідомляє Express.co.uk.

Таким чином морквини можуть протриматися свіжими та хрумкими чотири тижні. Однак ємність треба накрити кришкою, щоби морква не зіпсувалася.

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Обов’язково міняйте воду в ємності кожні п’ять-шість днів, це також допоможе зберегти свіжість моркви. Цей спосіб збереже овочі і продовжить термін зберігання.

Якщо моркву помістити в ящик холодильника, коливання температури від отвору ящика впливатимуть на якість і термін зберігання моркви.

Крім того, морква дуже чутлива до змін вологості, а ящик для овочів у холодильнику призначений для вищого рівня вологості, ніж решта холодильника.

Якщо вологість занадто висока для моркви, це може призвести до того, що вона запліснявіє, а низька вологість призведе до її зневоднення та псування.

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