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Чим замінити цукор у домашньому згущеному молоці, щоб воно не кристалізувалось

Ігор Романько

Як приготувати домашнє згущене молоко

Хто не любить згущене молоко? Цей десерт родом з дитинства, і його можна їсти просто так, додавати до кави, пирогів, тортів та інших страв. Але магазинне згущене молоко часто містить шкідливі добавки, а натуральне варене молоко готувати довго.

Українська кулінарна блогерка Катерина Тарасенко поділилася на YouTube рецептом згущеного молока з магазинного молока, яке можна приготувати за 15 хвилин!

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Інгредієнти:

  • 400 г цукрової пудри
  • 400 мл магазинного молока
  • 40 г вершкового масла
  • 100 г сухого молока (за бажанням)
  • дрібка ваніліну

Приготування:

  1. У великій каструлі змішайте цукрову пудру, масло, молоко, ванілін.
  2. Перемішайте і поставте на вогонь.
  3. Доведіть суміш до кипіння на максимальному вогні.
  4. Зменшіть вогонь до трохи вище середнього і варіть 10 хвилин.

Нюанси:

  • Використовуйте цукрову пудру, а не цукор. Інакше згущене молоко може кристалізуватися.
  • Швидко охолодіть згущене молоко після приготування. Перелийте його в ємність і поставте в тарілку з холодною водою і льодом. Міняйте воду, щоб згущене молоко охололо до 20°C. Охолоджуючись, воно стане густішим.
  • Сухе молоко додасть згущеному молоку світлішого відтінку.

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