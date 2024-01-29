Чим замінити цукор у домашньому згущеному молоці, щоб воно не кристалізувалось

Хто не любить згущене молоко? Цей десерт родом з дитинства, і його можна їсти просто так, додавати до кави, пирогів, тортів та інших страв. Але магазинне згущене молоко часто містить шкідливі добавки, а натуральне варене молоко готувати довго.

Українська кулінарна блогерка Катерина Тарасенко поділилася на YouTube рецептом згущеного молока з магазинного молока, яке можна приготувати за 15 хвилин!

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Інгредієнти:

400 г цукрової пудри

400 мл магазинного молока

40 г вершкового масла

100 г сухого молока (за бажанням)

дрібка ваніліну

Приготування:

У великій каструлі змішайте цукрову пудру, масло, молоко, ванілін. Перемішайте і поставте на вогонь. Доведіть суміш до кипіння на максимальному вогні. Зменшіть вогонь до трохи вище середнього і варіть 10 хвилин.

Нюанси:

Використовуйте цукрову пудру, а не цукор. Інакше згущене молоко може кристалізуватися.

Швидко охолодіть згущене молоко після приготування. Перелийте його в ємність і поставте в тарілку з холодною водою і льодом. Міняйте воду, щоб згущене молоко охололо до 20°C. Охолоджуючись, воно стане густішим.

Сухе молоко додасть згущеному молоку світлішого відтінку.

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