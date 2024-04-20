Чим замінити форми для пасок: хитрість від досвідчених господинь

Напередодні святкування Великодня, господині ретельно складають список покупок та занотовують важливі справи. Часто трапляється так, що основне враховано, але якась маленька деталь випадає з уваги. Не потрібно хвилюватися, якщо раптом з’ясується, що не вистачає форм для випікання.

Немає потреби поспішати за формами до магазину, адже можна з легкістю зробити їх самостійно. Про це розповідає ProstoWay.

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Ці форми для випічки не будуть поступатися покупним та є ідеальним вибором для тих, хто воліє легко знімати папір з пасок. Ви також маєте можливість адаптувати їх розмір до того, якому віддаєте перевагу. Для створення саморобних форм знадобиться лише пергаментний папір.

Отже, спочатку визначте бажаний розмір пасок і підготуйте металеві консервні банки потрібного об’єму (1 л, 850 мл, 600 мл, 500 мл тощо). Пергамент потрібно нарізати відповідно до висоти банки, залишаючи приблизно 5-8 см на згин (залежно від діаметра банки). Потім щільно оберніть її пергаментом двічі, і почніть формувати дно, загортаючи папір від країв до центру. Розгладьте кожен згин, аби уникнути складок. Наприкінці акуратно пройдіться пальцем по краю дна, щоб воно було рівним.

Міцна саморобна форма для випікання пасок готова !

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

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