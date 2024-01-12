Чим зафіксувати брови, якщо немає гелю: спосіб з лаком для волосся

У 2024 році в моді залишаються густі брови, які нагадують стиль 80-х років, проте з більшою витонченістю. Для того, аби надати бровам потрібної форми потрібно використовувати гель для брів, проте що робити, якщо його немає?

Видання Glam відповіло на це питання. Ви все одно зможете створити ідеальні брови. Зокрема, для цього ви можете скористатися лаком для волосся.

Також вам знадобиться щіточка для брів. Просто розпиліть лак для волосся на щіточку та нанесіть на брови, надаючи волоскам потрібної форми.

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Для тих, чия шкіра чутлива, важливо бути обережними, щоб лак для волосся не потрапляв на неї. У разі невпевненості, експерти радять звернутися до дерматолога для консультації.

Окрім того, існують інші техніки для фіксування брів, наприклад, використання мила. Проте, лак для волосся може бути більш ефективним рішенням, особливо якщо ви швидко хочете досягти ідеального результату.

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