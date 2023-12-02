Чим змастити зимове взуття, щоб воно не псувалось через сніг та сіль
Зимовий період може стати викликом для шкіряного взуття через навантаження та постійну вологість. Щоб зберегти його у відмінному стані, існують прості та доступні способи захисту.
Як повідомляє сайт Mental Floss, одним з ефективних методів є використання вазеліну. Перед використанням будь-якого засобу, перевірте його вплив на матеріал, використовуючи невелику ділянку шва.
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Вазелін
- Очистіть взуття від бруду за допомогою м'якої ганчірки чи губки і зачекайте, поки воно повністю висохне.
- Нанесіть вазелін на шкіру чистою та сухою тканиною, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні.
- Залиште взуття на кілька годин, щоб утворилась водовідштовхувальна плівка.
Іншими ефективними методами є використання воску або парафіну та засобу на основі олій.
Віск або парафін
- Розтопіть невелику кількість воску або парафіну і обробіть ним взуття, слідкуючи за тим, щоб речовина не була дуже гарячою.
- Обробіть шви та висушіть поверхню взуття феном.
Засіб на основі олії
- Змішайте касторову олію (2 ч. л.), лляну олію (2 ч. л.), та тертий парафін (100 гр.) в одній місткості.
- Нагрійте на водяній бані до повного розчинення парафіну.
- Змастіть взуття отриманою сумішшю і залиште на 6-8 годин.
Додатково, в магазинах доступні різні водовідштовхувальні спреї для взуття, які можна використовувати для різних типів матеріалів та зручні у використанні.
Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Тому UAportal розповів про дієві, а головне бюджетні способи утеплення.
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