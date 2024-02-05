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Чим поливати розсаду, щоб прискорити її зростання: поради досвідчених городників

Ігор Романько

Чим підживлювати розсаду на підвіконні, щоб прискорити її ріст

Вже час сіяти насіння ранніх овочів на розсаду! Щоб отримати врожай раніше, потрібно не лише забезпечити розсаду достатньою кількістю світла, але й використовувати стимулятори росту.

Крім цибулиння, для приготування стимуляторів росту можна використовувати алое, мед, дріжджі та інші натуральні інгредієнти. Перед використанням будь-якого стимулятора росту рекомендується ознайомитися з інструкцією, пише prostoway.

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Існує два шляхи:

  • Купити готовий стимулятор росту в магазині. Вибір таких засобів дуже широкий.
  • Приготувати стимулятор росту самостійно з підручних засобів. Такі засоби не лише прискорять зростання розсади, але й зміцнять її, допоможуть пережити транспортування та вкорінення після пересадки.

Один з найпростіших і найефективніших рецептів домашнього стимулятора росту – це настій цибулиння.

Вам знадобиться:

  • Вода
  • Цибулиння

Приготування:

  1. Зберіть лушпиння зі здорових плодів цибулі.
  2. Складіть лушпиння в каструлю і залийте літром відстояної води кімнатної температури.
  3. Через годину додайте ще один літр води і поставте каструлю на вогонь.
  4. Доведіть настій до кипіння і варіть 10-12 хвилин.
  5. Процідіть відвар, розбавте його відстояною водою в пропорції 1:5.
  6. Використовуйте розчин для поливу розсади.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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