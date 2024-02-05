Чим поливати розсаду, щоб прискорити її зростання: поради досвідчених городників
Вже час сіяти насіння ранніх овочів на розсаду! Щоб отримати врожай раніше, потрібно не лише забезпечити розсаду достатньою кількістю світла, але й використовувати стимулятори росту.
Крім цибулиння, для приготування стимуляторів росту можна використовувати алое, мед, дріжджі та інші натуральні інгредієнти. Перед використанням будь-якого стимулятора росту рекомендується ознайомитися з інструкцією, пише prostoway.
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Існує два шляхи:
- Купити готовий стимулятор росту в магазині. Вибір таких засобів дуже широкий.
- Приготувати стимулятор росту самостійно з підручних засобів. Такі засоби не лише прискорять зростання розсади, але й зміцнять її, допоможуть пережити транспортування та вкорінення після пересадки.
Один з найпростіших і найефективніших рецептів домашнього стимулятора росту – це настій цибулиння.
Вам знадобиться:
- Вода
- Цибулиння
Приготування:
- Зберіть лушпиння зі здорових плодів цибулі.
- Складіть лушпиння в каструлю і залийте літром відстояної води кімнатної температури.
- Через годину додайте ще один літр води і поставте каструлю на вогонь.
- Доведіть настій до кипіння і варіть 10-12 хвилин.
- Процідіть відвар, розбавте його відстояною водою в пропорції 1:5.
- Використовуйте розчин для поливу розсади.
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