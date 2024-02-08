Чим підживити спатифілум, щоб він почав пишно квітнути

Як доглядати спатифілум, щоб він пишно цвів

Спатифіллум, або Жіноче щастя – прекрасна кімнатна рослина з ніжними білими квітами. Але іноді вона не радує своїх власників цвітінням. Не хвилюйтеся, є простий спосіб вирішити цю проблему!

Секрет досвідчених квітникарів – це овочеве добриво з моркви та броколі. Ці овочі містять багато корисних речовин, які стимулюють цвітіння спатифілуму, пише Shareinfo.

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Завдяки овочевому добриву та правильному догляду ваш спатіфілум буде радувати вас пишним цвітінням протягом багатьох років.

Як приготувати добриво:

Наріжте склянку броколі та невеликий шматочок моркви. Залийте овочі склянкою води та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть 20 хвилин. Охолодіть бульйон і процідіть. Перелийте добриво в ємність і поставте в холодильник (зберігається 2 тижні).

Як використовувати добриво:

Розбавте добриво водою 1:1. Поливайте рослину 1 раз на 7 днів.

Вже через тиждень ви помітите, що спатифілум випустив квітконоси!

Додаткові поради:

Спатіфілум любить сонячне світло, тому поставте його на добре освітлене місце.

Не використовуйте для поливу жорстку воду.

Регулярно поливайте рослину, але не заливайте.

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