Чим підживити спатифілум, щоб він почав пишно квітнути
Спатифіллум, або Жіноче щастя – прекрасна кімнатна рослина з ніжними білими квітами. Але іноді вона не радує своїх власників цвітінням. Не хвилюйтеся, є простий спосіб вирішити цю проблему!
Секрет досвідчених квітникарів – це овочеве добриво з моркви та броколі. Ці овочі містять багато корисних речовин, які стимулюють цвітіння спатифілуму, пише Shareinfo.
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Завдяки овочевому добриву та правильному догляду ваш спатіфілум буде радувати вас пишним цвітінням протягом багатьох років.
Як приготувати добриво:
- Наріжте склянку броколі та невеликий шматочок моркви.
- Залийте овочі склянкою води та доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і варіть 20 хвилин.
- Охолодіть бульйон і процідіть.
- Перелийте добриво в ємність і поставте в холодильник (зберігається 2 тижні).
Як використовувати добриво:
- Розбавте добриво водою 1:1.
- Поливайте рослину 1 раз на 7 днів.
Вже через тиждень ви помітите, що спатифілум випустив квітконоси!
Додаткові поради:
- Спатіфілум любить сонячне світло, тому поставте його на добре освітлене місце.
- Не використовуйте для поливу жорстку воду.
- Регулярно поливайте рослину, але не заливайте.
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