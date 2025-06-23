Чим підживити помідори у червні, щоб мати хороший врожай: поради городників

Якщо правильно підживити помідори наприкінці червня, то вже за місяць можна очікувати на рясний урожай великих, м’ясистих і солодких плодів. Саме в цей період у рослин триває інтенсивне нарощування зеленої маси, активно формуються плоди, а коренева система розвивається особливо швидко. Без достатньої кількості поживних речовин томатні кущі не зможуть підтримувати нормальний розвиток зав’язей, що призведе до появи дрібних, кислуватих і деформованих плодів.

Для забезпечення рослин усім необхідним на цьому етапі добре підходить дріжджове підживлення, яке стимулює ріст, укріплює корені та підвищує опірність до грибкових хвороб. Його готують, розчиняючи дріжджі з цукром у теплій воді, дають настоятися й розводять водою перед поливом. Про це пише ТСН.

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Ще одним ефективним варіантом є настій із деревного попелу, що збагачує рослини калієм та фосфором. Такий розчин можна використовувати для поливу або обприскування, що сприяє формуванню великих плодів і запобігає гнилі.

Корисною добавкою стане і йод, який у поєднанні з молоком додають у воду для обприскування. Це зміцнює імунітет рослин та знижує ризик ураження фітофторозом, а також позитивно впливає на врожайність.

Підживлювати помідори варто правильно: на зволожений ґрунт, у вечірній час або в похмуру погоду. Варто чергувати органічні та мінеральні добрива з інтервалом у два тижні, дотримуючись рекомендованих доз. Надлишок поживних речовин може стати причиною захворювання рослин.

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