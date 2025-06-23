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Соціум

Чим підживити помідори у червні, щоб мати хороший врожай: поради городників

Ціхоцька Марія

Чим підживити помідори у червні, щоб мати хороший врожай: поради городників
Без достатньої кількості поживних речовин томатні кущі не зможуть підтримувати нормальний розвиток зав’язей

Якщо правильно підживити помідори наприкінці червня, то вже за місяць можна очікувати на рясний урожай великих, м’ясистих і солодких плодів. Саме в цей період у рослин триває інтенсивне нарощування зеленої маси, активно формуються плоди, а коренева система розвивається особливо швидко. Без достатньої кількості поживних речовин томатні кущі не зможуть підтримувати нормальний розвиток зав’язей, що призведе до появи дрібних, кислуватих і деформованих плодів.

Для забезпечення рослин усім необхідним на цьому етапі добре підходить дріжджове підживлення, яке стимулює ріст, укріплює корені та підвищує опірність до грибкових хвороб. Його готують, розчиняючи дріжджі з цукром у теплій воді, дають настоятися й розводять водою перед поливом. Про це пише ТСН.

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Ще одним ефективним варіантом є настій із деревного попелу, що збагачує рослини калієм та фосфором. Такий розчин можна використовувати для поливу або обприскування, що сприяє формуванню великих плодів і запобігає гнилі.

Корисною добавкою стане і йод, який у поєднанні з молоком додають у воду для обприскування. Це зміцнює імунітет рослин та знижує ризик ураження фітофторозом, а також позитивно впливає на врожайність.

Підживлювати помідори варто правильно: на зволожений ґрунт, у вечірній час або в похмуру погоду. Варто чергувати органічні та мінеральні добрива з інтервалом у два тижні, дотримуючись рекомендованих доз. Надлишок поживних речовин може стати причиною захворювання рослин.

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