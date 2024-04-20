Чим підживлювати томати під час посадки для багатого врожаю

Як удобрити помідори під час посадки у відкритий грунт

Сезон висадки розсади у відкритий ґрунт у розпалі. І багато дачників знають, як непросто буває допомогти ніжним рослинам пережити стрес від пересадки. Але є один простий, економний та неймовірно ефективний метод, який допоможе вашим саджанцям швидко вкоренитися та дати щедрий урожай.

Спробуйте цей простий метод, і ви будете приємно здивовані результатом, пише prostoway. Ваша розсада швидко вкорениться, стане міцною та порадує вас багатим урожаєм.

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Про що ж мова? Про кропиву! Так, звичайна бур'ян-кропива, яку багато хто вважає шкідником, може стати вашим секретним садовим помічником.

Що ж потрібно зробити?

1. Підготуйте трохи глибшу лунку, ніж зазвичай.

2. Нарвіть молоду кропиву та подрібніть її.

3. Покладіть жменю подрібненої кропиви на дно лунки.

4. Присипте кропиву землею.

Чому ж кропива так корисна для розсади?

Вона багата на вітаміни та мікроелементи, які стимулюють ріст рослин.

Кропива – це безкоштовне та натуральне джерело азоту, який необхідний для розвитку саджанців.

Перегниваючи, кропива виділяє тепло, що допомагає корінням розсади зігрітися та краще адаптуватися до нових умов.

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