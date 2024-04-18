Чим підживлювати кавуни та дині вже зараз, щоб отримати багатий врожай
Літо вже близько, а це значить, що настав час подбати про те, щоб на вашому столі з'явилися стиглі, солодкі та неймовірно смачні кавуни.
Дотримуючись цих простих правил з сайту "Главред", ви зможете виростити на своїй ділянці чудові кавуни, які порадують вас та ваших близьких своїм смаком та ароматом.
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Кавуни – це не лише ласощі, але й джерело вітамінів та мікроелементів, які так необхідні нашому організму в сезон спеки. Щоб виростити по-справжньому багатий урожай, важливо не лише правильно посадити кавуни, але й подбати про їхнє підживлення.
Чим же підгодувати кавуни, щоб вони були великими та солодкими?
Ось кілька секретів:
1. Гній - чудовий постачальник поживних речовин.
- Він містить багато азоту, калію та інших мікроелементів, які необхідні для росту та розвитку кавунів.
- Гній можна вносити восени під час перекопування ґрунту, або навесні, за кілька тижнів до посадки.
- Важливо використовувати перепрілий гній, щоб не обпалити коріння рослин.
2. Курячий послід - ще одне джерело цінних добрив.
- Він містить багато фосфору, калію та азоту, а також мікроелементів, які сприятливо впливають на ріст та плодоношення кавунів.
- Курячий послід можна використовувати у свіжому вигляді, але перед внесенням його рекомендується розвести водою у співвідношенні 1:10.
- Вносити курячий послід можна як восени, так і навесні.
3. Деревний попіл - джерело калію та фосфору.
- Він також містить багато інших мікроелементів, які необхідні для кавунів.
- Деревний попіл можна вносити в ґрунт при перекопуванні, або використовувати для приготування настою, яким потім поливати рослини.
- Настій з деревного попелу готується так: 1 склянка попелу заливається 10 літрами води, настоюється протягом доби, а потім використовується для поливу.
Пам'ятайте:
- Не перегодовуйте кавуни добривами, адже це може призвести до надмірного росту бадилля та затримки плодоношення.
- Важливо також дотримуватися режиму поливу, адже кавуни дуже люблять воду, але не переносять перезволоження.
- Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо кавунів, щоб забезпечити їм доступ кисню та поживних речовин.
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